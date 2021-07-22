Репетицию военно-морского парада в Кронштадте отменил ветер

Отрабатывать парадный строй моряки будут в Финском заливе. В остальном генеральные репетиции на Сенатской площади и в Усть-Рогатке пройдут в соответствии с планом: оркестр, вынос флага, пешие колонны. Авиация также готовится к генеральному пролету. «Такое решение принято, чтобы не подвергать опасности корабли», — сказал собеседник «Фонтанки» в ВМФ. На Неве прохождение кораблей не отменили.



Обо всех перекрытиях движения в городе, вызванных репетицией парада, читайте на «Фонтанке». Они уже привели к пробкам в Петербурге.

