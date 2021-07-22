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Репетицию военно-морского парада в Кронштадте отменил ветер

Погода внесла свои коррективы в проведение репетиции военно-морского парада в Петербурге 22 июля. Как стало известно «Фонтанке», из-за сильного ветра не пойдут корабли по Кронштадтскому рейду.

Отрабатывать парадный строй моряки будут в Финском заливе. В остальном генеральные репетиции на Сенатской площади и в Усть-Рогатке пройдут в соответствии с планом: оркестр, вынос флага, пешие колонны. Авиация также готовится к генеральному пролету. «Такое решение принято, чтобы не подвергать опасности корабли», — сказал собеседник «Фонтанки» в ВМФ. На Неве прохождение кораблей не отменили.

Обо всех перекрытиях движения в городе, вызванных репетицией парада, читайте на «Фонтанке». Они уже привели к пробкам в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

covid19
вроде, не было, это же боевые корабли, расчитанные на бой и вроде в любую погоду?
covid19
прикольно, интересно не было ли чего то вроде оборону Ленинграда отменил сильный ветер «Такое решение принято, чтобы не подвергать опасности корабли»
yaprotiv
какие чувствительные корабли
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