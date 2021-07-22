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В Петербурге на полдня перекрыли центр. В городе репетируют парад

Дорожные ограничения введены в центре Петербурга 22 июля

В центре Петербурга утром в четверг, 22 июля, для пропуска боевых кораблей, задействованных в репетиции парада ко Дню ВМФ, развели четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный. Переправы будут недоступны для автомобилистов до 14:00.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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В настоящий момент в центре Петербурга полностью перекрыто движение транспорта по:

Адмиралтейской набережной,

Адмиралтейскому проспекту,

Адмиралтейскому проезду,

Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста,

Дворцовой набережной,

Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара,

Дворцовому проезду,

Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы,

Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,

Университетской набережной,

Биржевой площади,

Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади,

Мраморному переулку,

Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,

Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы,

Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,

Кирпичному переулку от Малой Морской до Большой Морской улицы,

Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице,

набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста,

набережной Кутузова,

Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной,

съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

По объездным или укороченным трассам следуют автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3. Все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1) временно отменены.

При этом для того, чтобы оптимизировать транспортную ситуацию в городе, с 10:00 до 14:00 проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным.

Просим читателей присылать фото с дорожной ситуацией в городе, а также делиться тем, что сейчас происходит в метро, по нашему электронному адресу Mail@fontanka.ru.

Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (62)

Nationalverrater_2
Большинству кто реально срочную тянул, казарму в учебке нюхал, в рыло от бухих дедушек каждый день после отбоя получал - ххххх на эти пляски папуасов с каргокорытами из хххна и палок. Кроме номерных портянок дрищей плоскостопых
v777
Кому нужен этот «парад»? Потратить ещё кучу денег и создать неудобства жителям города? Воистину пир во время чумы!
aaignat
Царь доволен, ему покажут красивый порад
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