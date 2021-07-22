Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,

Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы,

Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара,

Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста,

В настоящий момент в центре Петербурга полностью перекрыто движение транспорта по:

Университетской набережной,



Биржевой площади,



Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади,



Мраморному переулку,



Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,



Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы,



Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,



Кирпичному переулку от Малой Морской до Большой Морской улицы,



Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице,



набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста,



набережной Кутузова,



Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной,



съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.



По объездным или укороченным трассам следуют автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3. Все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1) временно отменены.



При этом для того, чтобы оптимизировать транспортную ситуацию в городе, с 10:00 до 14:00 проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным.

