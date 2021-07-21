Комтранс Петербурга изменил время бесплатного проезда по ЗСД из-за военно-морского парада

В Петербурге изменили время бесплатного проезда по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта. Водителей предупредили о поправках в расписании.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 21 июля, даром прокатиться по скоростному диаметру можно будет завтра с 9:00 до 14:00, а также 25 июля с 7:00 до 14:00.
22 июля в Северной столице проведут репетицию военно-морского парада, само событие состоится в воскресенье, 25 июля, в День ВМФ.
Ранее предполагалось, что проезд по ЗСД сделают бесплатным 22 июля с 10:00 до 14:00.
Изменение было введено, чтобы «оптимизировать транспортную ситуацию в городе» во время репетиций и проведения военно-морского парада. Подробнее обо всех ограничениях из-за мероприятия читайте на «Фонтанке». Отметим, как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, парад пройдет без зрителей из-за коронавируса.