С 9:00 до 14:00 в Петербурге для пропуска боевых кораблей, задействованных в репетиции, разведут четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный.
На это же время будет перекрыто движение транспорта по:
- Адмиралтейской набережной,
- Адмиралтейскому проспекту,
- Адмиралтейскому проезду,
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста,
- Дворцовой набережной,
- Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара,
- Дворцовому проезду,
- Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы,
- Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,
- Университетской набережной,
- Биржевой площади,
- Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади,
- Мраморному переулку,
- Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы,
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,
- Кирпичному переулку от Малой Морской до Большой Морской улицы,
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице,
- набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста,
- набережной Кутузова,
- Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной,
- съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.
Автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай
Чтобы оптимизировать транспортную ситуацию в городе, с 10:00 до 14:00 проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным.