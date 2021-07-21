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Не успел с утра — кукуй до обеда. Репетиция военно-морского парада закроет центр Петербурга

Мосты и улицы в центре Петербурга перекроют днем для репетиции военно-морского парада

Дневная репетиция главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, которая пройдет в Петербурге 22 июля, на полдня разведет мосты и перекроет улицы в центре города. Наземный общественный транспорт тоже пойдет в объезд.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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С 9:00 до 14:00 в Петербурге для пропуска боевых кораблей, задействованных в репетиции, разведут четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный.

На это же время будет перекрыто движение транспорта по:

  • Адмиралтейской набережной,
  • Адмиралтейскому проспекту,
  • Адмиралтейскому проезду,
  • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста,
  • Дворцовой набережной,
  • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара,
  • Дворцовому проезду,
  • Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы,
  • Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,
  • Университетской набережной,
  • Биржевой площади,
  • Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади,
  • Мраморному переулку,
  • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы,
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,
  • Кирпичному переулку от Малой Морской до Большой Морской улицы,
  • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице,
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста,
  • набережной Кутузова,
  • Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной,
  • съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

Автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3 будут следовать по объездным или укороченным трассам. Все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1) отменяются.

Чтобы оптимизировать транспортную ситуацию в городе, с 10:00 до 14:00 проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (9)

Komarinsk2019
Парады - это маразм.
265984735
ТУРИСТСКИЙ трамвай, а не туристический! Какой позор!
Александра Коровина
Воздушное пространство почему не прикрывают зенитки?!!
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