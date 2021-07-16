Как сообщает 16 июля СПб ГБУ «Мостотрест», с 9:00 до 14:00 18 и 22 июля для транспорта и пешеходов будут закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Из разведут, чтобы пропустить боевые корабли, задействованные в репетиции.
На это же время перекроют движение по:
- Адмиралтейской набережной;
- Адмиралтейскому проспекту;
- Адмиралтейскому проезду;
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовой набережной;
- Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовому проезду;
- Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
- Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетской набережной;
- Биржевой площади;
- Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- Мраморному переулку;
- Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережной Кутузова;
- Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
- съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.
Помимо этого, в связи с проведением телевизионной трансляции парада закрывается движение:
- с 0:00 17 июля до 21:00 28 июля — по Адмиралтейскому проезду;
- с 0:00 17 июля до 6:00 29 июля — по Адмиралтейской набережной;
- с 0:00 18 июля до 23:00 26 июля — по крайней правой полосе движения Университетской набережной напротив дома 5, крайней правой полосе Галерной улицы от дома 8 до дома 4 в направлении к Сенатской площади, крайней левой полосе Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.
Изменит репетиция и маршруты трамваев и троллейбусов, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». Все три рейса трамвая «Первый туристический» (Т1) на 18 июля отменяются. С 9:00 до 14:00 закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Биржевой площади и Литейному мосту и трамвайное движение по Троицкому мосту.
Трамвай №3 будет следовать от конечной станции «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной улицы, далее по Инженерной, улице Белинского, Литейному и Владимирскому проспектам, Колокольной улице, улице Марата до конечной станции «Улица Марата» и обратно по Свечному переулку, Лиговскому проспекту и Кузнечному переулку.
Троллейбусы проследуют:
- №1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому, Лафонской улице, улице Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской улице, Суворовскому проспекту) до конечной станции «Тульская улица»;
- №3 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»;
- №5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту до конечной станции «Проспект Бакунина»;
- №7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской улице, Полтавской улице, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
- №8 (при закрытии Минеральной улицы) — от конечной станции «Троллейбусный парк №2» по Арсенальной улице, улице Комсомола, через конечную станцию «Площадь Ленина», улице Комсомола, Кондратьевскому проспекту (в обратном направлении: по Кондратьевскому проспекту, Арсенальной улице, без площади Ленина), проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»;
- №10 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- №11 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- №17 — от конечной станции «Сызранская улица» по улице Решетникова, Московскому проспекту, Загородному проспекту до конечной станции «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской улице, Варшавской улице, улице Галстяна, улице Костюшко, улице Галстяна, Краснопутиловской улице, Новоизмайловскому проспекту, Благодатной улице, Московскому проспекту, улице Решетникова);
- №22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту, Лафонской улице, улице Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской улице, Суворовскому проспекту) до конечной станции «Тульская улица».