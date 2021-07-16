Как сообщает 16 июля СПб ГБУ «Мостотрест», с 9:00 до 14:00 18 и 22 июля для транспорта и пешеходов будут закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Из разведут, чтобы пропустить боевые корабли, задействованные в репетиции.

На это же время перекроют движение по: