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Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за коронавируса

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом 21 июля заявила глава Управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас — отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», — подчеркнула Башкетова.

Парад пройдет в Петербурге 25 июля, на него прибудет президент Владимир Путин. Как писала «Фонтанка», из-за репетиций мероприятия уже завтра, 22 июля, будет перекрыт почти весь центр города. Подробнее читайте в нашем материале.

Концерта в честь праздника не было запланировано изначально из-за ситуации с COVID-19. В преддверии мероприятия военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд.

На Сенатской площади, где будет находиться главный зритель — президент Владимир Путин, обычных горожан и в допандемийные годы не ждали. Смотреть парад можно было только в Кронштадте, где устанавливали трибуну на 1000 посадочных мест, а ещё порядка 15 тысяч человек размещали на Южной стенке Усть-Рогатки. Билеты распространял комитет по законности Смольного.

Как пояснил «Фонтанке» глава Кронштадтского района Олег Довганюк, в этом году, по требованию Роспотребнадзора, Южная стенка будет недоступна, а количество мест на тысячной трибуне сокращено до 750 человек. Также нельзя посмотреть прохождение кораблей с форта Константин, где в прежнее время организовывали ещё одну смотровую площадку. Въезд в город для частного автотранспорта будет закрыт. Исключение — жители Кронштадта, которым выданы спецпропуска.

«Это очень печально, военные подготовили красивый парад, но в этом году его лучше посмотреть по телевизору», — сказал Олег Довганюк. Он добавил, что в Кронштадте отменены традиционные послепарадные гуляния, концерт и салют.

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Комментарии (11)

Kot Piter
"Маразм крепчал..." (с)
Савва Морозов
По просьбам телезрителей, в том числе и недовольных здесь, типа фуд-корты - без едоков.
efela
Чума на оба ваших дома с вашими показухами и идиотизмом.
Какого хрена вы ради ваших развлечений мешаете жить горожанам?
Гоняли бы ваши кораблики перед дворцом в Геленджике.
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