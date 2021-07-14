Военные продезинфицировали центр Петербурга перед парадом ко Дню ВМФ

В целях противодействия COVID-19 военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты обработали тремя тоннами раствора ДТС-ГК места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша, прилегающую территорию и транспорт, доставивший участников парада к месту репетиции.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа 14 июля, в Петербурге в преддверии Дня ВМФ продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд.

Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России прошли по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого моста в период с 5 до 6 часов утра. Вахтенные офицеры и штурманы продемонстрировали знания навигационных особенностей плавания в ограниченной акватории.



Авиация присоединилась к репетиции 14 июля и напугала петербуржцев «страшными звуками».



Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. Концерт в честь праздника не состоится из-за ситуации с COVID-19.

