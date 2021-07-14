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Военные продезинфицировали центр Петербурга перед парадом ко Дню ВМФ

В Северной столице военнослужащие в химзащите обработали территорию, где пройдет главный военно-морской парад. Все для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа 14 июля, в Петербурге в преддверии Дня ВМФ продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд.

В целях противодействия COVID-19 военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты обработали тремя тоннами раствора ДТС-ГК места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша, прилегающую территорию и транспорт, доставивший участников парада к месту репетиции.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что утром 13 июля в акватории Невы состоялась тренировка главного военно-морского парада.

Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России прошли по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого моста в период с 5 до 6 часов утра. Вахтенные офицеры и штурманы продемонстрировали знания навигационных особенностей плавания в ограниченной акватории.

Авиация присоединилась к репетиции 14 июля и напугала петербуржцев «страшными звуками».

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. Концерт в честь праздника не состоится из-за ситуации с COVID-19.

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Комментарии (10)

***_555
После себя потом помоют?
Алексей Власов
Вот уж никто не сомневается что наши химвойска лучшие в мире! Давайте что-то делать с гражданским лекарственным обеспечением!
efela
Продезинфицировали 14 июля, а парад 25? Т.е. все это время на "продезинфицированные" территории никого не будут пускать, чтоб инфекцию не занесли?
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