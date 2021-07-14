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«Страшные звуки за окном» переполошили петербуржцев: в центре показались военные самолёты

В Петербурге военная авиация приняла участие в репетиции парада ВМФ

Военные самолёты в центре Петербурга напугали горожан, даже тех, кто знает о предстоящем параде ВМФ.

После полудня в центре города в воздух поднялась военная авиация. Улицы заполнил мощный гул, самолёты сделали несколько кругов над центром города. Горожане схватились за камеры.

«Фонтанка.ру»

«Летают истребители средь бела дня! Грохот в небе сильный! Учения?!» — интересуется читательница «Фонтанки» Мария. «Страшные звуки за окном», после которых у некоторых машин включилась сигнализация, обеспокоили и читателя Артёма.

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Самолёты и вертолёты ВМФ, напомним, прибыли в Петербург накануне, «Фонтанка» писала о скором начале их тренировок. Это техника соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, ВМФ, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Вчера утром на Неве прошла репетиция парада с участием кораблей. Фотограф «Фонтанки» встал ни свет ни заря, чтобы сделать красивые кадры.

Кроме того, напомним, в акваторию Балтики пришёл ракетный подводный крейсер «Князь Владимир». Подлодка также станет одной из участниц главного военно-морского парада.

Военно-морской парад ко Дню ВМФ намечен на 25 июля. В связи с подготовкой к нему ограничивают движение транспорта и меняют график разводки мостов.

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Комментарии (2)

Fenomen
Каждый год.
В одно и то же время.
Одни и те же самолёты.
Ничего нового.
Скучно.
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