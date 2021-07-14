После полудня в центре города в воздух поднялась военная авиация. Улицы заполнил мощный гул, самолёты сделали несколько кругов над центром города. Горожане схватились за камеры.
«Фонтанка.ру»
«Летают истребители средь бела дня! Грохот в небе сильный! Учения?!» — интересуется читательница «Фонтанки» Мария. «Страшные звуки за окном», после которых у некоторых машин включилась сигнализация, обеспокоили и читателя Артёма.
Самолёты и вертолёты ВМФ, напомним, прибыли в Петербург накануне, «Фонтанка» писала о скором начале их тренировок. Это техника соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, ВМФ, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.
Вчера утром на Неве прошла репетиция парада с участием кораблей. Фотограф «Фонтанки» встал ни свет ни заря, чтобы сделать красивые кадры.
Кроме того, напомним, в акваторию Балтики пришёл ракетный подводный крейсер «Князь Владимир». Подлодка также станет одной из участниц главного военно-морского парада.