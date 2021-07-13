К параду на День ВМФ в Петербург прибыли военные самолеты и вертолеты. Вскоре они начнут тренировки в городском небе

В Петербург прилетели военные самолеты и вертолеты. Технику покажут на главном военно-морском параде, который состоится 25 июля.



Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 13 июля, авиация приземлилась на аэродромы в Северной столице, Карелии, а также в Ленинградской и Тверской областях.

На главном военно-морском параде в Петербурге покажут самолеты и вертолеты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, ВМФ, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Они пролетят над Петербургом в районе Сенатской площади.