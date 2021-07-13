FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

К параду на День ВМФ в Петербург прибыли военные самолеты и вертолеты. Вскоре они начнут тренировки в городском небе

В Северную столицу к Дню ВМФ прибыла военная авиация

В Петербург прилетели военные самолеты и вертолеты. Технику покажут на главном военно-морском параде, который состоится 25 июля.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 13 июля, авиация приземлилась на аэродромы в Северной столице, Карелии, а также в Ленинградской и Тверской областях.

На главном военно-морском параде в Петербурге покажут самолеты и вертолеты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, ВМФ, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Они пролетят над Петербургом в районе Сенатской площади.

На данный момент экипажи уже начали готовиться к мероприятию. Впереди их ожидают несколько тренировочных полетов над Северной столицей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в акваторию Балтики прибыл ракетный подводный крейсер «Князь Владимир». Подлодка также станет одной из участниц главного военно-морского парада.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

262255201
Вот это понты ! Аж с тихоокеанского флота , остальное всё в округе ржавое или денег на показуху совсем не жалко ?
PharaonSP
Да да, рекорды смертности, крематорий забит под завязку, нам только очередного парада не хватает...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний