К параду на День ВМФ в Петербург прибыли военные самолеты и вертолеты. Вскоре они начнут тренировки в городском небе

В Петербург прилетели военные самолеты и вертолеты. Технику покажут на главном военно-морском параде, который состоится 25 июля.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 13 июля, авиация приземлилась на аэродромы в Северной столице, Карелии, а также в Ленинградской и Тверской областях.
На главном военно-морском параде в Петербурге покажут самолеты и вертолеты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, ВМФ, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Они пролетят над Петербургом в районе Сенатской площади.
На данный момент экипажи уже начали готовиться к мероприятию. Впереди их ожидают несколько тренировочных полетов над Северной столицей.
Ранее «Фонтанка» писала, что в акваторию Балтики прибыл ракетный подводный крейсер «Князь Владимир». Подлодка также станет одной из участниц главного военно-морского парада.