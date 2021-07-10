Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» впервые зашёл в акваторию Балтики. Подлодка станет одной из участниц главного военно-морского парада.



Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, корабль прибыл в Финский залив 9 июля. 25 июля, в День ВМФ, его покажут во время кронштадтской части ежегодного парада.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», построенный на предприятии «СЕВМАШ», не имеет аналогов в мире. Впервые атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А» будет представлен на главном военно-морском параде», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.