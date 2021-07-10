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Впервые в параде на День ВМФ в Петербурге примут участие три атомные подводные лодки

В Петербург прибыл крейсер «Князь Владимир», который покажут в День ВМФ

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» впервые зашёл в акваторию Балтики. Подлодка станет одной из участниц главного военно-морского парада.

Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, корабль прибыл в Финский залив 9 июля. 25 июля, в День ВМФ, его покажут во время кронштадтской части ежегодного парада.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», построенный на предприятии «СЕВМАШ», не имеет аналогов в мире. Впервые атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А» будет представлен на главном военно-морском параде», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

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Добавим, 9 июля в Финский залив прибыл атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Ожидается и ракетный крейсер «Вепрь». Таким образом, в параде впервые примут участие сразу три атомные подводные лодки.

Как писала «Фонтанка» 7 июля, экипажи порядка 30 кораблей начали практическую подготовку к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ.

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Комментарии (10)

yar_5e4cc335310b6
В пятимиллионный город отправить 3 ядерных реактора, надеюсь без боезапаса.......Умно.
Петр Петров
Ураааааа товарисчи!!!
AlBerkut
Вот прямо всё у нас не имеет аналогов, совсем всё...
Так, что за проект Борей-А?
Сравним характеристики с тем же порезанным путей 941 проектом, и амеровским Огайо...
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