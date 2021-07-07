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В акватории Финского залива командиры отрепетируют корабельный строй

Экипажи порядка 30 кораблей начнут практическую подготовку к Главному военно-морскому параду 7 июля. Отрабатывать маневры будут в Финском заливе.

О первой тренировке сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, корабли и катера будут отрабатывать движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя и организацию связи.

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Корабли стоят в Кронштадте. Еще часть в пути. Парад должен состояться 25 июля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

xepnuminu
денег на праздник попилить дело хорошее.
а чё там, в ленэкспо, видео свежее есть у кого?
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