Подготовка к проведению главного военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 25 июля, ограничит движение транспорта и изменит график разводки мостов в центре города.
Как сообщает 12 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в дни репетиций разводка четырех мостов будет продлена до шести утра. Переправы разведут:
- Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.
Комитет по транспорту ранее сообщал, что движение по указанным мостам будет перекрыто до 6:15.
Помимо этого, с 19:00 до 22:00 будет закрыт проезд по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.