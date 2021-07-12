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Репетиции военно-морского парада перекроют мосты и набережные в центре Петербурга

Репетиции, которые перекроют проезд по переправам и набережным, состоятся 13 и 15 июля.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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Подготовка к проведению главного военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 25 июля, ограничит движение транспорта и изменит график разводки мостов в центре города.

Как сообщает 12 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в дни репетиций разводка четырех мостов будет продлена до шести утра. Переправы разведут:

  • Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

Комитет по транспорту ранее сообщал, что движение по указанным мостам будет перекрыто до 6:15.

Помимо этого, с 19:00 до 22:00 будет закрыт проезд по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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Комментарии (25)

260981981
Тупин и его Беглая команда достали всех уже!!!!! И так в Питере дышать нечем в жару , давайте потом ещё 100/500 праздников назначим!!!! А чего , до кучи , что бы людям вообще х....во стало ! Кто пойдет смотреть на это? В 30 градусов ????? Идиоты
houspi
Ковид испугается мощи ВМФ, и в ужасе разбежится.
Avs7153
Марш вперед! Ура… Россия!
Лишь амбиция была б!
Брали форты не такие
Бутеноп и Глазенап!

Продолжай атаку смело,
Хоть тебе и пуля в лоб —
Посмотри, как лезут в дело
Глазенап и Бутеноп.

А отбой когда затрубят,
Не минуй румяных баб —
Посмотри, как их голубят
Бутеноп и Глазенап.

Если двигаются тихо,
Не жалей солдатских…—
Посмотри, как порют лихо
Глазенап и Бутеноп.

Пусть тебя навылет ранят,
Марш вперед на вражий штаб —
Слышишь, там как барабанят
Бутеноп и Глазенап.

Но враги уж отступают,
В их сердца проник озноб —
Посмотри, как их пугают
Глазенап и Бутеноп.

Стой! Шабаш! Языци сдались,
Каждый стал России раб —
Посмотри, как запыхались
Бутеноп и Глазенап.

Мир подписан, все пируют,
Бал дает бригадный поп —
Посмотри, как вальсируют
Блазенап и Гутеноп.
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