В 9 часов утра четверга перекрыли улицы в центре Петербурга и развели Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты. Так будет продолжаться до двух часов. Почти через час это сказалось уже и на общей пробочности по городу: по данным «Яндекс.Пробок», к 9:50 петербургские дороги оказались загружены на 4 балла, что на 1 балл больше обычного для четверга в это время.

На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы для перекрытия главной магистрали Петербурга задействовали коммунальную технику. На Садовой движение плотное, а вот на Невском пробки не наблюдается. На пешеходном движении у Гостиного двора и людности центральных станций метро перекрытия не сказались — там спокойно, передает корреспондент «Фонтанки».

Необычно плотное движение сейчас на Лиговском проспекте, в сторону центра он оказался загружен на 9 баллов — это на 6 баллов выше обычного. В целом же в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне движение довольно спокойное. Плотные заторы наблюдаются на Пироговской, Арсенальной, Свердловской и Малоохтинской набережных. От Финляндского проспекта до моста Александра Невского собралась пробка длиной 7,7 километра.

А на набережных горожане любуются репетицией и военными кораблями.