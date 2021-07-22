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Пока петербуржцы любуются подготовкой к военно-морскому параду, городу слегка присыпало пробок

В первой половине дня 22 июля в Петербурге дневная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. «Фонтанка» показывает, как это отразилось на движении в городе.

В 9 часов утра четверга перекрыли улицы в центре Петербурга и развели Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты. Так будет продолжаться до двух часов. Почти через час это сказалось уже и на общей пробочности по городу: по данным «Яндекс.Пробок», к 9:50 петербургские дороги оказались загружены на 4 балла, что на 1 балл больше обычного для четверга в это время.

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На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы для перекрытия главной магистрали Петербурга задействовали коммунальную технику. На Садовой движение плотное, а вот на Невском пробки не наблюдается. На пешеходном движении у Гостиного двора и людности центральных станций метро перекрытия не сказались — там спокойно, передает корреспондент «Фонтанки».

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Необычно плотное движение сейчас на Лиговском проспекте, в сторону центра он оказался загружен на 9 баллов — это на 6 баллов выше обычного. В целом же в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне движение довольно спокойное. Плотные заторы наблюдаются на Пироговской, Арсенальной, Свердловской и Малоохтинской набережных. От Финляндского проспекта до моста Александра Невского собралась пробка длиной 7,7 километра.

А на набережных горожане любуются репетицией и военными кораблями.

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Комментарии (14)

Ingria
Петербуржцы на работе в основном, не знаю кто это там б любуется этим вот
v777
Так власть демонстрирует своё наплевательское отношение к жителям многомиллионного города. Столько неудобств ради показухи, устроенной для одного человека.
Brevnault
Да вы чего?! Это ж праздник - День МВФ.
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