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В Петербурге из-за репетиции морского парада перекрыли больше улиц, чем обещали

Перекрытия движения из-за дневной репетиции военно-морского парада в Петербурге 22 июля оказались неожиданностью даже для тех, кто был информирован и подготовлен. Ограничения простерлись за пределы тех улиц, что были указаны в схемах.

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Так, Казанскую улицу, по информации комитета по транспорту Петербурга, должны были перекрыть от Невского проспекта до дома 2, однако машина ГИБДД стоит уже на углу с Гороховой улицей — фактически у дома 24 по Казанской, пишет читатель «Фонтанки» Александр.

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Сюрпризом для водителей стало и перекрытие из-за репетиции участка Лиговского проспекта от набережной Обводного канала в сторону площади Восстания, о котором не сообщалось ранее. По данным «Яндекс.Пробок», движение на проспекте встало от Расстанной улицы, плотно и на набережной Обводного со стороны Рыбинской улицы.

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«Доехал до центра с юго-запада, потолпился, развернулся, уехал назад на юго-запад, сел на метро», — резюмирует ситуацию участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артем.

Отметим, мосты в центре Петербурга перекрыты, но сведены.

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Комментарии (18)

kobr
А зачем улицы перекрывать - корабли вроде по воде ходят?
Arkos
На мой взгляд, таким праздникам, как День Победы , День основания Российского Флота и Алые Паруса необходимо присвоить статус ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ .

Да , некоторые неудобства в связи с организацией. Это всегда неизбежно.
Хейм
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"В Петербурге отремонтировали больше зданий, чем обещали"
"Учителям повысили зарплаты больше, чем обещали"
"В Петербурге сократили в 800 раз больше чиновников, чем обещали"
Ой, о чём это я...
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