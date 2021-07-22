Так, Казанскую улицу, по информации комитета по транспорту Петербурга, должны были перекрыть от Невского проспекта до дома 2, однако машина ГИБДД стоит уже на углу с Гороховой улицей — фактически у дома 24 по Казанской, пишет читатель «Фонтанки» Александр.
Сюрпризом для водителей стало и перекрытие из-за репетиции участка Лиговского проспекта от набережной Обводного канала в сторону площади Восстания, о котором не сообщалось ранее. По данным «Яндекс.Пробок», движение на проспекте встало от Расстанной улицы, плотно и на набережной Обводного со стороны Рыбинской улицы.
«Доехал до центра с юго-запада, потолпился, развернулся, уехал назад на юго-запад, сел на метро», — резюмирует ситуацию участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артем.
Отметим, мосты в центре Петербурга перекрыты, но сведены.