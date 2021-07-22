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«Коллапс по обоим берегам». ГИБДД перекрыла Лиговский проспект у набережной Обводного

Пробки в Петербурге утром 22 июля подросли еще на балл и достигли «пятерки». Обычно в это время в четверг дороги загружены на 3 балла.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрыли Лиговский проспект в сторону центра на пересечении с набережной Обводного канала. В схемах перекрытий для репетиции парада Лиговского нет, но в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что перекрытие связано с парадом.

Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщают о ДТП «на всю ширину» на этом перекрестке.

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По данным «Яндекс.Пробок», Лиговский проспект с 10:15 загружен на 9 баллов. «Многие даже не в центр едут. Но из-за этого перекрытия на Обводном коллапс по обоим берегам. Зачем от Обводного-то?» — жалуется участник группы Артём.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Ingria
Цирк с конями
сори, с кораблями
ElenaLeo
Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей — Роспотребнадзор

Путин посетит парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге — Кремль

Таким образом, всё это для одного зрителя. Богато живем.
Brevnault
Походу, лоцман задремал, и эскадра вошла в Обводный.
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