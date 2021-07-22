Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрыли Лиговский проспект в сторону центра на пересечении с набережной Обводного канала. В схемах перекрытий для репетиции парада Лиговского нет, но в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что перекрытие связано с парадом.
Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщают о ДТП «на всю ширину» на этом перекрестке.
По данным «Яндекс.Пробок», Лиговский проспект с 10:15 загружен на 9 баллов. «Многие даже не в центр едут. Но из-за этого перекрытия на Обводном коллапс по обоим берегам. Зачем от Обводного-то?» — жалуется участник группы Артём.