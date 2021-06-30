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В ГМИИ им. Пушкина раскроют тайны троянских кладов: удивительное покажут онлайн

Последить за тем, как историки исследуют предметы из кладов, найденных во время раскопок Трои в 1873 году, с августа 2021 года получится в сети: сайт с постоянно обновляющейся информацией, мини-фильмами и комментариями экспертов запускает Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. О том, что специалисты начинают детальное исследование сокровищ, найденных на месте древнего города-крепост предпринимателем Генрихом Шлиманом, 30 июня сообщила директор музея Марина Лошак.

В коллекции музея — 259 предметов из 13 троянских кладов. До конца июня историки планируют отобрать 65 из них и оцифровать, а середины сентября приступить к изучению состава экспонатов. Их внимание уже привлекла малая диадема, состоящая из множества драгоценных деталей. Сотрудникам музея предстоит узнать, была ли она украшением для скульптуры в древнем святилище, предметом, который использовался при погребении, или же традиционным украшением в каком-либо из знатных домов.

В 2022 году отмечается 200-летний юбилей со дня рождения Генриха Шлимана. Промежуточный итог исследования в ГМИИ планируют опубликовать к этой дате.

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