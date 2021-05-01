Шведский картограф Томас Карлссон нашёл клад в лесу к северу от Гётеборга, возраст которого, предположительно, составляет 2500 лет. Предметы, которые относятся к эпохе поздней бронзы, уже изучают археологи. Историю находок 30 апреля приводит BBC News.



Карлссон обнаружил их на лесной подстилке между скалами, его привлёк блестящий предмет. «Сначала я подумал, что это может быть лампа, но когда присмотрелся, то увидел, что это старые украшения», — рассказал он. В итоге оказалось, что перед ним настоящий клад.