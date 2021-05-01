Шведский картограф Томас Карлссон нашёл клад в лесу к северу от Гётеборга, возраст которого, предположительно, составляет 2500 лет. Предметы, которые относятся к эпохе поздней бронзы, уже изучают археологи. Историю находок 30 апреля приводит BBC News.
Карлссон обнаружил их на лесной подстилке между скалами, его привлёк блестящий предмет. «Сначала я подумал, что это может быть лампа, но когда присмотрелся, то увидел, что это старые украшения», — рассказал он. В итоге оказалось, что перед ним настоящий клад.
STORT UNIKT BRONSÅLDERSFYND I ALINGSÅS. LÅG FULLT SYNLIGT I SKOGEN. HITTADES AV PRIVATPERSON.— Västra Götalandsregionen (@vgregion) April 29, 2021
Ett 50-tal hela eller större delar av bronsföremål har hittats i Alingsås. https://t.co/rye4565yAl pic.twitter.com/oboIRhqiG3
Раскопав этот участок земли, он нашёл порядка 50 предметов, среди которых ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Свои находки картограф решил показать археологам. Последние пришли к выводу, что это могут быть подношения древних людей — свои дары божествам они оставляли в реках и болотистой местности. Благодаря этому обнаруженные артефакты обладают хорошей сохранностью и подлежат более детальному исследованию.
По законам Швеции, житель страны, нашедший предметы, представляющие историческую ценность, должен сообщить об этом полиции или местным властям, так как они считаются собственностью государства. За это могут выдать вознаграждение.