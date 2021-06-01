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Рукотворный сирийский курган оказался самым древним на сегодняшний день военным захоронением

Археологи обнаружили старейший в мире военный мемориал на северо-востоке Сирии в среднем течении Евфрата. Специалисты изучали захоронение в Телль Банат несколько лет, результаты исследования кургана, получившего название «Белый памятник», опубликованы в Antiquity. Могильник датируется третьим тысячалетием до нашей эры, в нём захоронены взрослые мужчины и юноши с военными атрибутами.

Исследователи выяснили, что коническая насыпь высотой 22 метра была построена в три этапа. Первые захоронения были перекрыты слоем мергеля (вид горной породы), после чего могильник был использован повторно. В третий раз холм Северный Телль Банат был подвергнут глобальной перепланировке. Большую насыпь над ранними погребениями достраивали около 2400-х годов до нашей эры, увеличив его высоту при помощи широких земляных ступеней. По форме курган напоминает египетскую пирамиду Джосера в Саккаре, но построен он из грунта, а не из камня.

На каждой ступени находилось не менее 30 погребений мужчин и юношей с военной амуницией, иногда захоронения сопровождались шкурами ослов или глиняными гранулами, которые, как полагают ученые, служили зарядами для пращи (метательное оружие). Воинов можно разделить на колесничих и пехоту по дополнительным находкам.

Мемориал, по мнению исследователей, не является братской могилой. Останки доставляли на холм позднее смерти погребенных. О вторичном захоронении свидетельствуют фрагментация и перемешанность костей. Таким образом, археологи пришли к выводу, что жители Телль Баната построили мемориал для своих воинов, позаботившись о его оформлении.

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