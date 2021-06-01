Рукотворный сирийский курган оказался самым древним на сегодняшний день военным захоронением

Археологи обнаружили старейший в мире военный мемориал на северо-востоке Сирии в среднем течении Евфрата. Специалисты изучали захоронение в Телль Банат несколько лет, результаты исследования кургана, получившего название «Белый памятник», опубликованы в Antiquity. Могильник датируется третьим тысячалетием до нашей эры, в нём захоронены взрослые мужчины и юноши с военными атрибутами.



Исследователи выяснили, что коническая насыпь высотой 22 метра была построена в три этапа. Первые захоронения были перекрыты слоем мергеля (вид горной породы), после чего могильник был использован повторно. В третий раз холм Северный Телль Банат был подвергнут глобальной перепланировке. Большую насыпь над ранними погребениями достраивали около 2400-х годов до нашей эры, увеличив его высоту при помощи широких земляных ступеней. По форме курган напоминает египетскую пирамиду Джосера в Саккаре, но построен он из грунта, а не из камня.

