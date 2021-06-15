Азиатская номадическая экспедиция ИИМК РАН, работающая на кургане Туннуг-1 в тувинской Долине царей, поделилась информацией о свежей находке. Впервые за четыре года работ на этом объекте археологи нашли предмет в так называемом «зверином стиле», характерном для искусства скифов.
Функционально найденный предмет представляет собой распределитель ремней в составе конской узды. Он был обнаружен близ конского черепа.
Как рассказал 14 июня «Фонтанке» начальник экспедиции Тимур Садыков, предмет с изображением птичьих голов относится к концу IX — началу VIII века до нашей эры, ко времени зарождения скифской культуры. «Собственно, во время постройки кургана звериный стиль, по современным представлениям, только складывается, так что были некоторые сомнения, что будут исполненные в нем находки», — поделился археолог.
Среди других находок этого сезона — элементы конской узды от принесенных в жертву коней, а также нож.