Азиатская номадическая экспедиция ИИМК РАН, работающая на кургане Туннуг-1 в тувинской Долине царей, поделилась информацией о свежей находке. Впервые за четыре года работ на этом объекте археологи нашли предмет в так называемом «зверином стиле», характерном для искусства скифов.



Функционально найденный предмет представляет собой распределитель ремней в составе конской узды. Он был обнаружен близ конского черепа.