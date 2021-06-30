Недалеко от российской границы найден «вызывающий дрожь» древний артефакт

Археологи в юго-западной части Финляндии обнаружили деревянный «посох» в форме змеи.



Как сообщает 30 июня РИА Новости со ссылкой на научный журнал Antiquity, раскопки проходили в болотистой местности. Находка датируется II-III тысячелетием до нашей эры. Это предмет длиной 53 сантиметра, выполненный из цельного куска дерева, напоминающий ужа или гадюку — фигурка очень натуралистична.



«Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь», — признался в беседе с журналистом LiveScience археолог из университета Турку Сату Койвисто.

