FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Как получить QR-кодГлавные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вуз
7
Печать

Недалеко от российской границы найден «вызывающий дрожь» древний артефакт

Археологи в юго-западной части Финляндии обнаружили деревянный «посох» в форме змеи.

Как сообщает 30 июня РИА Новости со ссылкой на научный журнал Antiquity, раскопки проходили в болотистой местности. Находка датируется II-III тысячелетием до нашей эры. Это предмет длиной 53 сантиметра, выполненный из цельного куска дерева, напоминающий ужа или гадюку — фигурка очень натуралистична.

«Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь», — признался в беседе с журналистом LiveScience археолог из университета Турку Сату Койвисто.

Артефакт, предположительно, мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. «Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу», — заявили учёные. По их словам, в дохристианские времена змеи имели символическое значение.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

261312781
Я теперь понимаю, почему в Питере давно уже нет нормально дождя, кто-то выкрал посох. Теперь мы знаем кто и где его спрятали. Не пора ли ввести миротворческие войска и вернуть себе то, что принадлежит нам по праву?
terry18
Юго-западная Финляндия теперь недалеко от границы с Россией?
263910511
Сату женское имя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний