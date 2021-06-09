Куриное яйцо возрастом порядка 1 тысячи лет обнаружено в ходе раскопок в израильском городе Явне к югу от Тель-Авива. При этом яйцо оказалось абсолютно целым. О необычной находке 9 июня на своей странице в Facebook сообщило Управление древностей Израиля.

Как отметила археолог Антикварной власти и специалист по птицеводству древнего мира Ли Перри-Галь, фрагменты яичной скорлупы уже находили и ранее, например в Граде Давида, в Кесарии и Аполлонии, однако из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. «Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка», — подчеркнула доктор Ли Перри-Галь.

По словам её коллеги — археолога Аллы Нагорской, яйцо сохранилось, поскольку всё это время находилось в колодце с нечистотами.



В Управлении древностей Израиля добавили, что узнать, каким образом яйцо оказалось в колодце, не удастся. При этом там же были найдены три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве детских игрушек около 1 тысячи лет назад.

