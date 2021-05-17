В полном объёме и с индексацией. Конституционный суд велел не экономить на возмещении расходов потерпевшим

Конституционный суд России обязал скорректировать систему возмещения процессуальных издержек по уголовным делам, прекращённым по нереабилитирующим обстоятельствам. В действующей практике потерпевшие сталкиваются с волокитой и необъективностью.
Как следует из постановления суда, опубликованного 17 мая, разобраться в вопросе попросила жительница Астрахани, проходившая потерпевшей по делу о халатности. Её оценка вынужденных трат на адвокатов разошлась с подсчётами следователя в 75 раз.
Астраханка в апреле 2012 года готовилась стать матерью троих детей, рожать планировала с помощью кесарева сечения. Женщину наблюдали в стационаре и не выявляли никаких отклонений на протяжении недели, в том числе в реанимации. Во время обследования перед операцией выяснилось, что два плода не подают признаков жизни. Мальчики родились мёртвыми, девочка — нездоровой.
На то, чтобы добиться возбуждения дела о халатности в отношении должностных лиц клиники, ушло почти два года. В августе 2017 года оно было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — подозреваемый умер. Помощью адвокатов потерпевшая пользовалась в течение трёх лет.
Свои затраты она оценила в 250 тысяч рублей и обратилась с иском в суд, откуда её развернули к следователю — по закону добиваться возмещения расходов необходимо начинать именно с него.
В Следственном комитете соответствующее постановление подписали только в январе 2019 года. До этого времени женщина бегала по судам, чтобы признать бездействие сотрудников нарушением. В СК посчитали, что по делу потерпевшей с её адвокатами взаимодействовали 6 дней, и назначили ей компенсацию в 3 300 рублей: по 500 рублей за день.
После череды жалоб в вышестоящие следственные органы, отказов и судов сумма компенсации выросла до 7,8 тысячи, а потом до 37,8 тысячи рублей. Деньги выплатили в феврале 2020 года. Ещё восемь месяцев обивания порогов инстанций принесли постановление о компенсации почти 36 тысяч, но их так и не выплатили.
Обращение в судебные инстанции с новым иском о возмещении 250 тысяч с учётом индексации результата не принесло. Заявительница уверена, что положения статей 131 и 132 УПК во взаимосвязи с пунктом 30 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1240, которые не позволили ей через суд потребовать и вернуть потраченное на адвокатов, противоречат Конституции.
В Конституционном суде с ней согласились. Судьи отметили, что решение именно о таком порядке возмещения в целом направлено на защиту прав потерпевших, но есть нюансы. «Подходы следователя и потерпевшего к оценке оправданности расходов на представителя могут быть прямо противоположными. Под сомнением также объективность следователя, когда он должен дать оценку расходам, понесенным в связи с обжалованием потерпевшим в суде его же постановлений, как это произошло в деле заявительницы», — говорится в документе.
КС заключил, что оспариваемые нормы не соответствуют Конституции. Соответственно, законодателю и правительству надлежит точнее прописать процедуру. До этого времени все необходимые и оправданные расходы должны возмещаться в полном объёме с учетом индексации за счет казны по постановлению следователя, а в случае его обжалования — по решению суда.