В полном объёме и с индексацией. Конституционный суд велел не экономить на возмещении расходов потерпевшим

Конституционный суд России обязал скорректировать систему возмещения процессуальных издержек по уголовным делам, прекращённым по нереабилитирующим обстоятельствам. В действующей практике потерпевшие сталкиваются с волокитой и необъективностью.

Как следует из постановления суда, опубликованного 17 мая, разобраться в вопросе попросила жительница Астрахани, проходившая потерпевшей по делу о халатности. Её оценка вынужденных трат на адвокатов разошлась с подсчётами следователя в 75 раз. Астраханка в апреле 2012 года готовилась стать матерью троих детей, рожать планировала с помощью кесарева сечения. Женщину наблюдали в стационаре и не выявляли никаких отклонений на протяжении недели, в том числе в реанимации. Во время обследования перед операцией выяснилось, что два плода не подают признаков жизни. Мальчики родились мёртвыми, девочка — нездоровой.

На то, чтобы добиться возбуждения дела о халатности в отношении должностных лиц клиники, ушло почти два года. В августе 2017 года оно было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — подозреваемый умер. Помощью адвокатов потерпевшая пользовалась в течение трёх лет. Свои затраты она оценила в 250 тысяч рублей и обратилась с иском в суд, откуда её развернули к следователю — по закону добиваться возмещения расходов необходимо начинать именно с него. В Следственном комитете соответствующее постановление подписали только в январе 2019 года. До этого времени женщина бегала по судам, чтобы признать бездействие сотрудников нарушением. В СК посчитали, что по делу потерпевшей с её адвокатами взаимодействовали 6 дней, и назначили ей компенсацию в 3 300 рублей: по 500 рублей за день. После череды жалоб в вышестоящие следственные органы, отказов и судов сумма компенсации выросла до 7,8 тысячи, а потом до 37,8 тысячи рублей. Деньги выплатили в феврале 2020 года. Ещё восемь месяцев обивания порогов инстанций принесли постановление о компенсации почти 36 тысяч, но их так и не выплатили.