Лжесвидетель по делу Михаила Ефремова приговорён к году исправительных работ

Пресненский суд Москвы огласил приговор Тевану Бадасяну — мужчина признан виновным в даче ложных показаний на процессе по делу актёра Михаила Ефремова. Лжесвидетелю назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от его заработной платы.



Как сообщает 30 апреля РИА Новости, прокурор в прениях просил для Бадасяна 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.



По данным информагентства, сегодня суд вынесет решения и по двум другим лжесвидетелям — все дела рассматриваются отдельно, им тоже грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.

