Лжесвидетель по делу Михаила Ефремова приговорён к году исправительных работ

Пресненский суд Москвы огласил приговор Тевану Бадасяну — мужчина признан виновным в даче ложных показаний на процессе по делу актёра Михаила Ефремова. Лжесвидетелю назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от его заработной платы.
Как сообщает 30 апреля РИА Новости, прокурор в прениях просил для Бадасяна 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.
По данным информагентства, сегодня суд вынесет решения и по двум другим лжесвидетелям — все дела рассматриваются отдельно, им тоже грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.
Ранее «Фонтанка» писала, что трое свидетелей были допрошены по просьбе адвоката Михаила Ефремова. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проведённой проверки были возбуждены уголовные дела о даче заведомо ложных показаний.
О допросе в ходе судебного разбирательства ходатайствовала защита актёра в лице адвоката Эльмана Пашаева, которого в сентябре 2020 года лишили адвокатского статуса. Двое из свидетелей утверждали, что первыми оказались на месте ДТП и за рулём «Джипа» якобы был не Ефремов. Третий заявлял, что ещё до аварии видел, как в машину актёра, припаркованную у бара, будто бы садится неизвестный человек.