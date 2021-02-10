Михаил Ефремов пробудет в московском СИЗО около пяти месяцев в связи с делом о лжесвидетелях

Актер Михаил Ефремов не менее 5 месяцев проведет в СИЗО-5 «Водник» в Москве, куда его этапировали из белгородской колонии, в которой артист отбывал наказание за смертельное ДТП. Об этом 10 февраля ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.



Как сообщил Хуруджи, посетивший Ефремова в изоляторе, основная цель этапирования актера в Москву — это участие в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актёра. Правозащитник также подтвердил, что Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор.