Михаил Ефремов пробудет в московском СИЗО около пяти месяцев в связи с делом о лжесвидетелях

Актер Михаил Ефремов не менее 5 месяцев проведет в СИЗО-5 «Водник» в Москве, куда его этапировали из белгородской колонии, в которой артист отбывал наказание за смертельное ДТП. Об этом 10 февраля ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.
Как сообщил Хуруджи, посетивший Ефремова в изоляторе, основная цель этапирования актера в Москву — это участие в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актёра. Правозащитник также подтвердил, что Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор.
По словам Хуруджи, актер выглядит уставшим и измотанным. «Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело... Ведь дело о лжесвидетелях — это не его борьба, однако из-за этого его сюда выдернули из места, к которому он более-менее привык», — добавил правозащитник.
В ноябре 2020 года МВД России возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей защиты Ефремова, якобы давших на суде заведомо ложные показания. Свидетели были опрошены по ходатайству бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева, которого в сентябре 2020 года лишили адвокатского статуса. Двое из них утверждали, что оказались у «Джипа» артиста первыми и что за рулем находился не Ефремов, а третий заявлял, что еще до ДТП видел, как в припаркованный у бара автомобиль актера садится кто-то неизвестный.