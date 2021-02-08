Михаил Ефремов вернулся в московский «Водник». Правозащитники рассказали о его новом соседе и трудностях этапа

Михаила Ефремова доставили в Москву из белгородской колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. Актёр уже подал кассационную жалобу на приговор, но не уверен, что именно с ней связан этап.
Как сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников 8 февраля, Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник», его уже успели навестить члены общественной наблюдательной комиссии. По их словам, актёра разместили в пятиместной камере, сосед у него пока один — судимый за кражу.
«Ефремов рассказал, что в колонии работал на швейном производстве, вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал их. Сейчас к условиям содержания у него претензий нет, кроме того, что «на этапе не дают курить», — приводит RT слова Мельникова.
Ефремов сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и рассчитывает, что её рассмотрят, пока он в столице. С адвокатами на момент разговора с ОНК он ещё не виделся, официального уведомления о причинах возвращения в «Водник», в котором оказался после приговора, не получал.
Во ФСИН объясняли этапирование осуждённого Ефремова необходимостью провести следственные действия. ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах пишет, что актёра вернули как по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты Ефремова на его процессе.