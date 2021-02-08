Михаил Ефремов вернулся в московский «Водник». Правозащитники рассказали о его новом соседе и трудностях этапа

Михаила Ефремова доставили в Москву из белгородской колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. Актёр уже подал кассационную жалобу на приговор, но не уверен, что именно с ней связан этап.



Как сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников 8 февраля, Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник», его уже успели навестить члены общественной наблюдательной комиссии. По их словам, актёра разместили в пятиместной камере, сосед у него пока один — судимый за кражу.

«Ефремов рассказал, что в колонии работал на швейном производстве, вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал их. Сейчас к условиям содержания у него претензий нет, кроме того, что «на этапе не дают курить», — приводит RT слова Мельникова.