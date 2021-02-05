ФСИН: Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях

Актёра Михаила Ефремова, которого осудили по делу о смертельном ДТП, везут из колонии в Белгородской области в Москву. В Федеральной службе исполнения наказаний объясняют это нуждами следствия.

«В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — заявили 5 февраля в управлении ФСИН по Белгородской области.