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ФСИН: Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях

Актёра Михаила Ефремова, которого осудили по делу о смертельном ДТП, везут из колонии в Белгородской области в Москву. В Федеральной службе исполнения наказаний объясняют это нуждами следствия.

«В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — заявили 5 февраля в управлении ФСИН по Белгородской области.

Ранее предполагалось, что Ефремов отправился в столицу по требованию следователя или для участия в рассмотрении кассационной жалобы на приговор.

Актёр отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что занят на швейном производстве — вставляет молнии в изделия.

Прошлым летом Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Во время судебного процесса актёр сменил несколько защитников, некоторые из них впоследствии были лишены адвокатского статуса. В итоге Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 лет.

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Комментарии (2)

Nafanka
он рассказал, что занят на швейном производстве — вставляет молнии в изделия
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Чё ж их всех на швей-мотористок-то переучивают?))) Когда выйдет сможет открыть кооператив по пошиву варежек на молнии с громким названием "Артель "Напрасный труд" (с)... )))
yaprotiv
бухает короче
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