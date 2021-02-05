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Осуждённого за смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова вывезли из белгородской колонии в неизвестном направлении

Михаила Ефремова, отбывающего наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, потеряли семья и адвокат. Последние заявили, что актёр сообщил им о переводе, но куда и почему, объяснить не смог. Ответа на эти вопросы не нашлось и у пресс-службы ФСИН. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в минувший четверг у Ефремова состоялся телефонный разговор с супругой, во время которого он рассказал ей о предстоящем переводе. Никаких подробностей актёр не привёл.

Адвокат осуждённого Пётр Хархорин сообщил, что он также не обладает данными о местонахождении своего клиента. «Я не видел Михаила всего около недели, но при последней встрече ничего не предвещало его скорого перевода куда-либо», — сообщил он. В управлении ФСИН по Белгородской области от каких-либо комментариев отказались, в пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию.

Возможную причину «исчезновения» осуждённого назвали источники ТАСС. По предварительной информации, Ефремова везут в Москву по требованию следователя. Telegram-каналы также пишут, что, возможно, он направляется в столицу для участия в рассмотрении кассационной жалобы на приговор.

Прошлым летом Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Во время судебного процесса актёр сменил несколько защитников, некоторые из них впоследствии были лишены адвокатского статуса. В итоге Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 лет. Он отбывает наказание в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

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Комментарии (1)

Brevnault
Рвали повод собаки, в кровь сдирая ладони,
След петлял и терялся, злобно выла пурга,
А по белому снегу уходил от погони
Человек в телогрейке или просто ЗК...
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