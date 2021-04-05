Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемые в ложных показаниях, предстанут перед судом

Как напомнили в ведомстве, трое свидетелей были допрошены по просьбе адвоката Ефремова. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проведённой проверки были возбуждены уголовные дела о даче заведомо ложных показаний. Всем фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трое свидетелей, обвиняемые в заведомо ложных показаниях по делу актёра Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом вечером 5 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — добавила Волк.



О допросе в ходе судебного разбирательства ходатайствовала защита актёра в лице адвоката Эльмана Пашаева, которого в сентябре 2020 года лишили адвокатского статуса. Двое из них утверждали, что первыми оказались на месте ДТП и за рулём «Джипа» якобы был не Ефремов. Третий заявлял, что ещё до аварии видел, как в машину актёра, припаркованную у бара, будто бы садится неизвестный человек. Ранее в рамках расследования дел о лжесвидетелях артиста этапировали из белгородской колонии, где он отбывал наказание, в московский следственный изолятор «Водник».



Как сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале со ссылкой на Пашаева, трое свидетелей по делу актёра, которые пойдут под суд, свою вину не признают.