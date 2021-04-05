Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемые в ложных показаниях, предстанут перед судом

Трое свидетелей, обвиняемые в заведомо ложных показаниях по делу актёра Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом вечером 5 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трёх уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ», — сказала Волк.
Как напомнили в ведомстве, трое свидетелей были допрошены по просьбе адвоката Ефремова. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проведённой проверки были возбуждены уголовные дела о даче заведомо ложных показаний. Всем фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — добавила Волк.
О допросе в ходе судебного разбирательства ходатайствовала защита актёра в лице адвоката Эльмана Пашаева, которого в сентябре 2020 года лишили адвокатского статуса. Двое из них утверждали, что первыми оказались на месте ДТП и за рулём «Джипа» якобы был не Ефремов. Третий заявлял, что ещё до аварии видел, как в машину актёра, припаркованную у бара, будто бы садится неизвестный человек. Ранее в рамках расследования дел о лжесвидетелях артиста этапировали из белгородской колонии, где он отбывал наказание, в московский следственный изолятор «Водник».
Как сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале со ссылкой на Пашаева, трое свидетелей по делу актёра, которые пойдут под суд, свою вину не признают.