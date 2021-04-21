27 мая — круглый стол «Женское здоровье: как его сохранить и вернуть»

Ежегодно 28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья — впервые решение охранять здоровье женщин было принято 28 мая 1987 года в рамках V Международного Совещания по поводу женского здоровья, состоявшегося в Коста-Рике. В первую очередь, речь идет о репродуктивном здоровье, предотвращении материнской смертности и возможности для женщин самостоятельно выбирать путь материнства. О том, какие тенденции сегодня существуют в лечении и профилактике заболеваний репродуктивной сферы, поговорим с врачами и экспертами на круглом столе.
- Каково состояние здоровья женщин, которые приходят к врачам, когда планируют беременность?
- Какие заболевания обнаруживаются на этапе планирования беременности чаще всего? Какие из них требуют лечения, а какие — можно просто наблюдать?
- Какие новейшие методы лечения — хирургического или лекарственного — используются сегодня в гинекологии?
- Насколько развита система родовспоможения в Петербурге? Почему частная медицина не активно выходит на этот рынок? Что хотят пациенты от частного роддома — комфорт или высокий уровень специалистов?
- Если забеременеть не удается — какие репродуктивные технологии сегодня можно применять? Насколько они развиты в Петербурге? Много ли специализированных клиник? Насколько они пользуются спросом, и будет ли это направление по-прежнему активно развиваться?
К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на женском здоровье, клиники репродуктивной медицины, центры планирования семьи, центры генетических исследований, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины- эксперты отрасли.
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина
8–951–640–88–72