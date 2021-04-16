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Полюбуйтесь на последний лёд на заливе и на лебедя, который сел не на мягкое

Лебеди транзитом проходят Петербург и Ленобласть

Лебеди устроили паломничество в наши края. В последние дни их часто видят и на Финском заливе, и на озере Разлив в Сестрорецке, и на полях в южных районах Ленобласти.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Видеозаписью, сделанной на берегу Финского залива, поделился 16 апреля с «Фонтанкой» читатель Павел. «Золото тростника и прилетевшие белые лебеди, сливающиеся с последним тающим льдом», — пишет Павел.

Курьёзный момент попал на камеру фотографа Александра Ковалевича — его кадры опубликованы в сообществе «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» «ВКонтакте». Молодой лебедь-шипун пошёл на посадку, но вместо воды внезапно ощутил под собой твёрдый лёд.

Множество фотографий лебедей в последние дни сделали подписчики сообщества «Птицы СПб и России».

Лебедей в Петербурге и окрестностях видели в этом году не раз, и на Финском заливе, и даже в Неве.

Лебеди в основном пролетают Петербург и Ленинградскую область транзитом весной — на пути в тундру и лесотундру, где продолжают свой род, а осенью обратно. Реже случается, что лебеди остаются на зимовку, например несколько десятков лебедей-кликунов зимовали в Финском заливе, рассказывал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков. Кроме них у нас можно встретить краснокнижного малого, или тундрового, лебедя и лебедя-шипуна. Шипун тоже гнездится в городской черте в районе Кронштадта, у дамбы.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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