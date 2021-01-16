Большую группу лебедей заметили на Финском заливе в субботу, 16 января. Об этом рассказали читатели «Фонтанки», которые также запечатлели их на фотоаппараты.

По словам зоолога Павла Глазкова, автора канала «Каждой твари по паре», ничего необычного в присутствии лебедей на воде в столь крепкий мороз нет.



«Для водоплавающих птиц мороз не страшен. Для них главное — открытая вода и кормовая база. Вид, замеченный вашими читателями, называется лебедь-кликун. В районе Приморска сейчас плавает более 50 особей этого вида. Еще у нас можно встретить малого лебедя (еще его называют тундровый) и лебедя-кликуна. Для шипуна Санкт-Петербург — это самая северная точка. Он уже второй год подряд гнездится в городской черте в районе Кронштадта, у дамбы. Малый занесет в Красную книгу РФ. У нас он не гнездится, проходит транзитом весной и осенью на пути в тундру и лесотундру, где продолжает свой род. Часть кликунов тоже пролетает транзитом, а часть, около 300 пар, гнездится у нас в Ленобласти», — рассказал Глазков.

