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На Финском заливе более 50 лебедей устроили рыбалку и фотосессию

Большую группу лебедей заметили на Финском заливе в субботу, 16 января. Об этом рассказали читатели «Фонтанки», которые также запечатлели их на фотоаппараты.

Фото: Читатель Фонтанки Николай
Фото: Читатель Фонтанки Николай
Фото: Читатель Фонтанки Николай

По словам зоолога Павла Глазкова, автора канала «Каждой твари по паре», ничего необычного в присутствии лебедей на воде в столь крепкий мороз нет.

«Для водоплавающих птиц мороз не страшен. Для них главное — открытая вода и кормовая база. Вид, замеченный вашими читателями, называется лебедь-кликун. В районе Приморска сейчас плавает более 50 особей этого вида. Еще у нас можно встретить малого лебедя (еще его называют тундровый) и лебедя-кликуна. Для шипуна Санкт-Петербург — это самая северная точка. Он уже второй год подряд гнездится в городской черте в районе Кронштадта, у дамбы. Малый занесет в Красную книгу РФ. У нас он не гнездится, проходит транзитом весной и осенью на пути в тундру и лесотундру, где продолжает свой род. Часть кликунов тоже пролетает транзитом, а часть, около 300 пар, гнездится у нас в Ленобласти», — рассказал Глазков.

Фото: Павел Глазков
Фото: Павел Глазков
Фото: Павел Глазков

Также зоолог добавил, что лебеди живут и кормятся на Финском заливе целыми семьями — самец, самки и птенцы. Иногда между семьями происходят стычки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о визите лисы к домам людей рядом с посёлком Мендсары во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Комментарии (2)

Riptide
«Каждой твари по паре» ... стесняюсь спросить, мою "тварь" никто не видел? )))
265033723
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