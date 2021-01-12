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Лиса пришла к людям под Петербургом. Судя по видео, её вынудили обстоятельства

Дикая природа «постучалась в гости» к жительнице Бугровского поселения, что под Петербургом. Ей удалось снять на видео лисицу.

Лиса пришла прямо к домам людей рядом с посёлком Мендсары во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказывает автор видео Настя 12 января в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Кажется, что лиса хромает. Видимо, не имея возможности охотиться, она надеется найти пропитание рядом с человеческим жильём.

Как рассказывал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», лисицы очень быстро привыкают к человеку и начинают выпрашивать еду (не только в России, но и в других странах). Их лучше не кормить и нельзя идти на контакт с ними. Лиса, даже знакомая с людьми, от испуга может укусить. В этом случае необходимо пройти лечение от бешенства: лисы часто являются его переносчиками. Кроме того, они могут болеть чесоткой, которая тоже передаётся человеку.

У нас обитает один вид лисиц — лисица обыкновенная, она же рыжая, а подвидов около сорока. Она населяет всю Европу, Индию, Китай, завезена в Австралию.

Фото: Настя / «Грибы и Грибники СПб»

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Комментарии (2)

shipland1
Вот прямо новость, лиса в Ленобласти, может про каждую увиденную сороку писать начнете?
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