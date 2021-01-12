Дикая природа «постучалась в гости» к жительнице Бугровского поселения, что под Петербургом. Ей удалось снять на видео лисицу.

Лиса пришла прямо к домам людей рядом с посёлком Мендсары во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказывает автор видео Настя 12 января в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Кажется, что лиса хромает. Видимо, не имея возможности охотиться, она надеется найти пропитание рядом с человеческим жильём.