Ещё одна примета наступившей осени — в Петербурге появились лебеди. Они делают у нас остановку по дороге из тундры в Западную Европу, где будут зимовать.

Лебедей-кликунов на воде заметила в Курортном районе подписчица группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» Ирина. «Миграция началась!» — пишет она.



Зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», подтвердил, что на фотографиях — лебеди-кликуны, занесённые в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У них жёлто-чёрный клюв и прямая шея (выгибают шеи шипуны). Взрослые птицы чисто белые, а у молодых, до 3 лет, шея и голова серые. Кликуны обычно пролетают наш регион, делая небольшую остановку. Правда, есть несколько птиц, которые гнездятся у нас и даже остаются на зимовку. Минувшую зиму в Ленинградской области провели 52 кликуна. Первая пара из этой стаи осталась зимовать в Приозерске на Вуоксе 9 лет назад и затем обросла потомством и товарищами.

Также в Петербурге и Ленобласти встречаются малые (тундровые) лебеди и шипуны. Первые летят транзитом, а вторые, бывает, остаются жить. Например, пара шипунов третий год гнездится в Кронштадте, в прошлом году они ещё и зимовали. Именно шипуны обитают в парках и садах, например в Гатчине, на Елагином острове, в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище. В отличие от кликунов, шипуны быстро привыкают к человеку и могут жить рядом.

