Редких птиц можно наблюдать в эти дни в Выборгском районе Петербурга. Они проведут в нашем городе ещё немного времени, а затем продолжат путь на юг.
Как сообщает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 16 сентября, на Большом Суздальском озере к трём серым цаплям присоединились ещё три, а также большая белая цапля. Она держится особняком в тростнике у берега. Птицы активно кормятся на мелководье.
Большая белая цапля — это не альбинос серой цапли, а отдельный вид. Она на самом деле очень крупная: высота около метра, а размах крыльев — до 1,5 метра. Впервые за много лет этих птиц заметили у нас около 10 лет назад. Гнездиться в Ленинградской области они начали, согласно наблюдениям орнитологов, в 2019 году. Вообще в области обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 большой белой цапли. В Петербурге фактов гнездования обеих цапель не зарегистрировано.
«Сейчас трудно поверить, но в конце XIX века белые цапли могли навсегда исчезнуть. И всё из-за того, что в брачный период у этих птиц появляются удивительной красоты длинные перья — эгретки, которые свисают по бокам и позади хвоста, наподобие кружевной пелерины. Чуть более ста лет назад — когда была особая мода на шляпные украшения — из-за эгреток белых цапель массово истребляли. Вид был на грани исчезновения. К счастью, люди вовремя опомнились, охоту на белую цаплю полностью запретили, и мировая популяция большой белой цапли восстановилась», — рассказывает Павел Глазков.
Кроме цапель, на озере сейчас можно наблюдать стаи чирков-свистунков и свиязей. Они отдыхают и пополняют свои жировые запасы перед полетом на юг.