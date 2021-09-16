Редких птиц можно наблюдать в эти дни в Выборгском районе Петербурга. Они проведут в нашем городе ещё немного времени, а затем продолжат путь на юг.



Как сообщает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 16 сентября, на Большом Суздальском озере к трём серым цаплям присоединились ещё три, а также большая белая цапля. Она держится особняком в тростнике у берега. Птицы активно кормятся на мелководье.



Большая белая цапля — это не альбинос серой цапли, а отдельный вид. Она на самом деле очень крупная: высота около метра, а размах крыльев — до 1,5 метра. Впервые за много лет этих птиц заметили у нас около 10 лет назад. Гнездиться в Ленинградской области они начали, согласно наблюдениям орнитологов, в 2019 году. Вообще в области обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 большой белой цапли. В Петербурге фактов гнездования обеих цапель не зарегистрировано.

