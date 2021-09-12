Серые цапли прилетели на Большое Суздальское озеро в Петербурге. Как сообщает 12 сентября биолог Павел Глазков, в нашем городе увидеть этих птиц можно только во время пролёта осенью или весной.



«А вот в Ленинградской области серые цапли гнездятся. Живут они очень компактными колониями, которые называются цапельниками. Колония умещается на участке примерно сто на сто метров. Гнезда цапли стоят на деревьях. На одном дереве одновременно могут быть два, или даже три гнезда. Цапли используют свои гнезда по многу лет. Птицы образуют стабильные пары. Оба родителя принимают участие в постройке гнезда, насиживании и выкармливании птенцов», — отметил Глазков.