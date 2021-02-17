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Для Ольги из Эстонии, разрывавшейся между дочкой в Финляндии и матерью в Петербурге, открыли границы

Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову регулярно поступают обращения по вопросам выезда из России и возвращения в неё. Истории некоторых людей рассказывает 17 февраля его пресс-служба.

Частичное закрытие границ в марте 2020 года крайне болезненно отразилось на жизнях множества людей. Многие иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РФ и проживающие в Петербурге, просят о помощи: им «по гуманитарным причинам» нужно часто пересекать российскую границу. Большинство подобных проблем, с которыми к омбудсмену обращались петербуржцы и «застрявшие» в городе иностранцы, удалось благополучно разрешить при содействии правительства и МИД России, руководства города и иностранных дипломатических представительств.

В качестве примера приводится история Ольги, гражданки Эстонии с видом на жительство в России. Она постоянно живёт в Петербурге, ухаживая за 89-летней матерью-инвалидом, гражданкой России. Несовершеннолетняя дочь Ольги, тоже подданная Эстонии, учится в финском городе Оулу. Ольга — единственный законный представитель девушки, и ей регулярно надо ездить в Финляндию по самым разнообразным поводам. При этом и оставлять надолго свою мать в Петербурге она не может. Петербургский омбудсмен помог Ольге получить разрешение на многократное пересечение российской границы, обратившись к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Одновременно Шишлов ходатайствовал ещё за семь семей иностранных граждан, постоянно проживающих в Петербурге и находящихся в такой же ситуации, но они пока разрешения не получили.

Больше двух месяцев индивидуального разрешения на многократное пересечение границы ждет итальянец с видом на жительство в России Лука. До июня 2020 года он жил в Петербурге и собирался жениться на россиянке, но из-за болезни матери срочно уехал в Милан. В ноябре он начал искать возможности вернуться в Санкт-Петербург — город, где его ждет невеста, где его работа и дом. При этом Луке требуется хотя бы раз в несколько месяцев навещать мать. До петербургского омбудсмена он обращался в Генеральное консульство России в Милане, но безрезультатно.

Обобщив полученную информацию и проанализировав федеральное законодательство о правовом положении иностранцев с видом на жительство в России, Шишлов обратился в правительство РФ. Он рекомендует внести изменения в действующее нормативное регулирование, которые позволили бы снять ограничения для данной категории граждан на многократное пересечение границ по гуманитарным причинам. В обращении омбудсмена отмечается, что в соответствии с законом иностранные граждане пользуются в России правами и несут обязанности наравне с россиянами. По поручению правительства предложение направлено для проработки в МВД России, Роспотребнадзор и Пограничную службу ФСБ России. По состоянию на 17 февраля омбудсмен получил ответ пока только из МВД: принципиальных возражений у ведомства нет.

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Комментарии (3)

260569221
А я вот тоже разрываюсь, кофе хочу и фери
tsodd
Чет я не понял, каким образом петербургский омбудсмен может повлиять на посещение Финляндии гражданкой Эстонии? В Финку запрета на въезд к членам семьи нет.
ahma
Несовершеннолетняя дочь Ольги, тоже подданная Эстонии, учится в финском городе Оулу. (c) Эстонская Республика (эст. Eesti Vabariik) (c) там нет подданных. Исправьте, не позорьтесь.
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