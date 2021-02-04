В здании Института оптики имени Вавилова в глубине Кадетской линии Васильевского острова откроется креативное пространство «Вавилов лофт». Его развитием занимается BS Art Development Group. 5 февраля состоится «техническое открытие», — сообщили «Фонтанке» кураторы проекта, — а в конце следующей недели (к середине февраля) первые резиденты начнут принимать посетителей.



На сайте проекта он преподносится как «идейный преемник Голицын Лофта» — ныне закрытого пространства, раньше работавшего на набережной Фонтанки. Оттуда же в здание перекочуют первые резиденты. Общее их число на данный момент в пресс-службе назвать затруднились, пояснив, что оно постоянно меняется. Создатели проекта надеются, что он станет одним из «центров культурной и гастрономической жизни» города.