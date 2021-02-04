В здании Института оптики имени Вавилова в глубине Кадетской линии Васильевского острова откроется креативное пространство «Вавилов лофт». Его развитием занимается BS Art Development Group. 5 февраля состоится «техническое открытие», — сообщили «Фонтанке» кураторы проекта, — а в конце следующей недели (к середине февраля) первые резиденты начнут принимать посетителей.
На сайте проекта он преподносится как «идейный преемник Голицын Лофта» — ныне закрытого пространства, раньше работавшего на набережной Фонтанки. Оттуда же в здание перекочуют первые резиденты. Общее их число на данный момент в пресс-службе назвать затруднились, пояснив, что оно постоянно меняется. Создатели проекта надеются, что он станет одним из «центров культурной и гастрономической жизни» города.
Общая площадь территории составляет 30 тысяч квадратных метров — кураторы заявляют его как «самый большой креативный кластер, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга». Помимо площадей внутри здания по адресу: Кадетская линия, 5, к. 2Д, будут задействованы и два его больших внутренних двора — там со временем будут открыты террасы.
В то же время парадное главное здание Института оптики имени Вавилова — с башней, с которой открывается вид на город и которая изображена на эмблеме «Вавилов лофта», — креативным пространством занято не будет: в BS Art Development Group «Фонтанке» пояснили, что его институт в аренду не сдает.
Ранее «Фонтанка» обобщила, какие креативные пространства в настоящее время действуют в бывших зданиях заводов Петербурга.