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Здание Института оптики имени Вавилова на Васильевском станет крупнейшим креативным кластером. Но в башню не пустят

В здании Института оптики имени Вавилова в глубине Кадетской линии Васильевского острова откроется креативное пространство «Вавилов лофт». Его развитием занимается BS Art Development Group. 5 февраля состоится «техническое открытие», — сообщили «Фонтанке» кураторы проекта, — а в конце следующей недели (к середине февраля) первые резиденты начнут принимать посетителей.

На сайте проекта он преподносится как «идейный преемник Голицын Лофта» — ныне закрытого пространства, раньше работавшего на набережной Фонтанки. Оттуда же в здание перекочуют первые резиденты. Общее их число на данный момент в пресс-службе назвать затруднились, пояснив, что оно постоянно меняется. Создатели проекта надеются, что он станет одним из «центров культурной и гастрономической жизни» города.

Фото: скриншот google.maps

Общая площадь территории составляет 30 тысяч квадратных метров — кураторы заявляют его как «самый большой креативный кластер, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга». Помимо площадей внутри здания по адресу: Кадетская линия, 5, к. 2Д, будут задействованы и два его больших внутренних двора — там со временем будут открыты террасы.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру«/архив

В то же время парадное главное здание Института оптики имени Вавилова — с башней, с которой открывается вид на город и которая изображена на эмблеме «Вавилов лофта», — креативным пространством занято не будет: в BS Art Development Group «Фонтанке» пояснили, что его институт в аренду не сдает.

Ранее «Фонтанка» обобщила, какие креативные пространства в настоящее время действуют в бывших зданиях заводов Петербурга.

Фото: скриншот google.maps
Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру«/архив

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Комментарии (5)

MarinaTs
У нас уже есть "жральня" вместо нормального рынка. Я не понимаю, Остров хотят сделать центром притяжения всех голодающих города?
Tatiana_B
Боже мой, какое позорище! Вместо развития науки, открывать лофт, творческое пространство..... ГОИ и 25 лет назад было в разрухе, но думала, что что-то изменилось. Помнится, что уже все персоналками пользовались, а в ГОИ кодировали техзадания в двоичную систему..... Но ведь это был крупнейший научный центр... Да уж.
tomalena
а сам институт оптики работает или всё уже?
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