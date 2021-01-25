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Лауреат «Эмми» снимет ленту про Чернобыль. В фильме будут редкие документальные кадры

Телеканал Sky анонсировал съемки документального фильма про Чернобыль. Режиссером проекта выступит лауреат премии «Эмми» Джеймс Джонс, на счету которого фильмы «On the president’s order» («По указу президента») об антинаркотической кампании политика Родриго Дутерте на Филиппинах и «Children of the Gaza War» («Дети сектора Газа») о жизни в зоне конфликта.

Как 25 января пишет издание Deadline, в картину об аварии на Чернобыльской АЭС войдут архивные кадры, которые раньше не показывались широкой публике, в том числе воспоминания свидетелей о произошедшем и ликвидации. Название ленты — «Чернобыль 86». Представители Sky не скрывают: веру в зрительский интерес к этой теме в них вселил успех мини-сериала «Чернобыль» канала HBO. В 2020 году он получил семь наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и обогнал соперников на «Золотом глобусе», годом ранее был награждён «Эмми». После выхода в 2019 году зрители признали сериал лучшим шоу в истории.

В разговоре с «Фонтанкой» фотограф National Geographic, лауреат World Press Photo Герд Людвиг, привозивший в Петербург выставку «Длинная тень Чернобыля», сказал, что был впечатлён «Чернобылем» и посмотрел его дважды, несмотря на некоторые исторические неточности.

Подробности производства «Чернобыля 86», как и планы по его продвижению, пока что не раскрываются.

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Комментарии (1)

265015791
Если переписки главного инженера Чернобыля с Электросилой не будет и о вибрационщиках опять пропустят то этот фильмец точно не больше чем очередная басня физиков-атомщиков.
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