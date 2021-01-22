Петербург снова на первом месте по стране по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 3104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Северная столица снова вышла на первое место по приросту заболевших, несмотря на то, что случаев зафиксировано даже немного меньше, чем накануне (3122). На втором месте Москва с 3037. По России уровень заболеваемости значительно не меняется — выявлены 21 513 случаев за 24 часа (против 21 887 накануне).



За сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 30 753 человека. С начала пандемии в городе выявили 313 608 случаев коронавируса.

