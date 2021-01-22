FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербург снова на первом месте по стране по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 3104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Северная столица снова вышла на первое место по приросту заболевших, несмотря на то, что случаев зафиксировано даже немного меньше, чем накануне (3122). На втором месте Москва с 3037. По России уровень заболеваемости значительно не меняется — выявлены 21 513 случаев за 24 часа (против 21 887 накануне).

За сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 30 753 человека. С начала пандемии в городе выявили 313 608 случаев коронавируса.

Всего по России насчитали 3 677 352 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 8,7 миллиона), Индия (около 10,6 миллиона) и США (более 24,6 миллиона). Всего в мире зафиксировали почти 97,5 миллиона случаев.

При этом большинство заразившихся россиян (3 081 536) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 68 412.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

5327949
А на вакцинацию через Здоровье петербуржца можно записать только по месту приписки. Так что все эти памятки от Горздрава по привычному у нас употреблению, в местах задумчивости.
Наталья Коптяева
С таким руководством мы скоро и россию обгоним.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний