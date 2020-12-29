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Карина Цуркан получила 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии

Суд признал бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан виновной в шпионаже.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима», — цитирует 29 декабря заявление судьи «Коммерсантъ».

Адвокат Цуркан Иван Павлов в комментарии «Интерфаксу» сообщил, что сторона защиты не согласна с приговором. Он пообещал обжаловать вердикт суда. «Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен», — подчеркнул Павлов.

По версии следствия, Цуркан была завербована разведкой Молдавии и среди прочего передала спецслужбам этой страны «проект документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». По данным РБК, подозреваемая в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Защита Цуркан называет доказательства по делу сфальсифицированными, бывшая топ-менеджер свою вину не признает.

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Комментарии (2)

W Bons
разведка Молдавии ... вспомнилась секретная служба государства Алвазия и полковник Карптштоф
В В М
Цуркан шпионила в Интер РАО, где заправляют Сечин, Ковальчук...
Вопрос - кто её туда засунул?
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