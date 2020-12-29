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В совет директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию вместо Петрова вошёл вице-губернатор Пикалёв

В составе совета директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» произошли изменения.

Как сообщает 29 декабря пресс-служба администрации губернатора, вместо Бориса Петрова, занимавшего пост гендиректора, в совет вошёл вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв. Такое решение было принято на заседании совета директоров.

На следующем заседании планируется избрать председателя совета директоров, губернатор Александр Беглов рекомендует Пикалёва.

В октябре Городское агентство по телевидению и радиовещанию избрало совет директоров. Борис Петров значился генеральным директором компании вопреки предположениям о его отставке, звучавшим в соцсетях.

Санкт-Петербург — владелец 100% акций АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

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