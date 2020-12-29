Прах звезды сериала «Стартрек» 12 лет тайно хранился на МКС

Как передаёт 29 декабря со ссылкой на издание РИА Новости , к бизнесмену (разработчику компьютерных игр) Ричарду Гэрриоту накануне его полёта МКС в качестве космического туриста обратился сын Духана Крис. Он попросил доставить в космос прах отца, заламинированный в его фотографию. В октябре 2008 года бизнесмен прибыл на станцию, привёз с собой снимок и спрятал его под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус».

Опасаясь штрафа, Гэрриот тогда договорился с родственниками актёра, чтобы они никому ничего не рассказывали. Теперь же он решил, что уже можно — прошло достаточно много времени. «Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актера попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично», — признался Гэрриот.

Джеймс Духан прославился ролью Монтгомери Скотта в сериале и фильмах «Стартрек». По словам его сына, космос был страстью его отца, он всю жизнь мечтал туда отправиться.