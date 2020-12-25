Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к «скептикам».

Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, «на ногах», перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что «зараза» в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет.

«Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек — я уже министру (здравоохранения — ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду», — цитирует 25 декабря Лукашенко РИА Новости.

