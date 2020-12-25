Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19, в этом плане он относит себя к «скептикам».
Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, «на ногах», перенес коронавирусную инфекцию. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что «зараза» в виде COVID-19 второй раз к нему уже не пристанет.
«Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек — я уже министру (здравоохранения — ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду», — цитирует 25 декабря Лукашенко РИА Новости.
Как отметил глава государства, в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек. «А сколько будет — это зависит от вас (медиков — ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это», — добавил Лукашенко.
В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V», после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, их закупка сейчас ведется.
При этом до конца весны в Белоруссии планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.