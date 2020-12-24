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Возвращение «динозавриков». Депутат Боярский и бизнесмен Андрей Резников выпустили совместную песню про дружбу

Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский вместе с композитором и бизнесменом Андреем Резниковым выпустили песню про дружбу. Клип появился в Сети 24 декабря.

Более 30 лет назад они вместе с отцами — Михаилом Боярским и Виктором Резниковым — дебютировали на телевидении с «Динозавриками».

Кадры с совместных выступлений взяты за основу нового клипа. По сюжету, Сергей и Андрей пересматривают старые записи и вспоминают былое.

Все пройдет, но дружба, как свет,

Греет нас, пока есть человек.

И сквозь годы старое фото хранит

Всю нашу команду,

— поёт депутат от Петербурга Сергей Боярский.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Фуу!(((
264732001
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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