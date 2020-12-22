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В Ереване протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли две автотрассы и окружают дом правительства

Акция протеста, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Ереване привела к перекрытию двух межгородских автотрасс. Об этом сообщает РИА Новости 22 декабря со ссылкой на представителя партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна.

«Мы получили сообщение, что перекрыты автотрассы Ванадзор — Ереван и Иджеван — Ереван. Земляки Пашиняна (иджеванцы. — Прим. ред.) требуют его отставки», — сказал Манукян.

Помимо этого, по данным местных СМИ, протестующие начали окружать здание правительства.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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