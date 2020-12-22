Акция протеста, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Ереване привела к перекрытию двух межгородских автотрасс. Об этом сообщает РИА Новости 22 декабря со ссылкой на представителя партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна.
Ереван pic.twitter.com/RT5UmtrFtF— Armen (@khayrunts) December 22, 2020
«Мы получили сообщение, что перекрыты автотрассы Ванадзор — Ереван и Иджеван — Ереван. Земляки Пашиняна (иджеванцы. — Прим. ред.) требуют его отставки», — сказал Манукян.
Ереван снова кипит, армяне нашли замену «потерявшему родину» Пашиняну.— suleyman65 (@Rauf1615) December 22, 2020
Оппозиция уже определилась со своей кандидатурой на пост главы правительства Армении — это бывший премьер-министр Вазген Манукян. pic.twitter.com/g5lpyEXCNs
Протестующие перекрыли трассу Ереван-Ванадзор, требуя отставки Пашиняна.🤔 pic.twitter.com/TpYMHbYJx2— Alexander (@avaza1972) December 22, 2020
Помимо этого, по данным местных СМИ, протестующие начали окружать здание правительства.