Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Об этом звездная пара сообщила 20 декабря в Insstagram.
Авербух и его избранница опубликовали видео с церемонии бракосочетания.
О том, что 47-летний Авербух встречается с 25-летней Арзамасовой, стало известно в конце сентября. Пара вместе выступила в «Вечернем Урганте». Елизавета Арзамасова прославилась ролью самой умной дочки в сериале «Папины дочки» — Галины Сергеевны.
В комментариях пару поздравили уже многие известные личности — от певицы Зары до олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Для Арзамасовой это первый брак, для Авербуха — второй. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнерше Ирине Лобачевой, с которой выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы, финал Гран-при и стал серебряным призером Олимпиады.