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Хореограф и продюсер Илья Авербух женился на самой умной из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Об этом звездная пара сообщила 20 декабря в Insstagram.

Авербух и его избранница опубликовали видео с церемонии бракосочетания.

О том, что 47-летний Авербух встречается с 25-летней Арзамасовой, стало известно в конце сентября. Пара вместе выступила в «Вечернем Урганте». Елизавета Арзамасова прославилась ролью самой умной дочки в сериале «Папины дочки» — Галины Сергеевны.

В комментариях пару поздравили уже многие известные личности — от певицы Зары до олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Для Арзамасовой это первый брак, для Авербуха — второй. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнерше Ирине Лобачевой, с которой выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы, финал Гран-при и стал серебряным призером Олимпиады.

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
А я думал, что ГС - образованная, а самая умная - Пуговка
Vanko
Очень много встречал счастливых пар в США, где разница в возрасте 25 лет. Особенно когда они путешествуют - это смотрится гармонично. Мужчина в 75 ещё полон сил, а его спутница в 50 - не старая бабка.
pan0000
Горе от ума или голый расчет?????
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