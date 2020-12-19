Жители Невского района обратили внимание, что местная администрация не хочет работать уже полтора года. И привели в пример борьбу с бетонными блоками с помощью хитрого фотоотчета.

Как пишут жители, еще 23 июля 2019 года на портале «Наш Петербург» разместили жалобу о незаконном перекрытии дороги общего пользования.

Через 1,5 года администрация Невского района отрапортовала, что блоки убраны. И в подтверждение приложила две фотографии.

Но в реальности блоки стоят на месте. Как оказалось, фотографии были сделаны сотрудником, который встал на них и сфотографировал вид справа и слева. На фото, сделанных вечером 19 декабря, препятствие осталось стоять на месте.

На сайте указано, что ответ с фотографиями на жалобу представил заместитель главы администрации Невского района Сергей Петриченко. «Фонтанка» направила ему запрос с уточнением, почему вопрос не удалось решить в реальной плоскости, а не только на фото.



Ситуация с решением проблем фотоотчетами в Петербурге не редкость. В ноябре, например, администрация Приморского района подтвердила, что фонтан на Гаккелевской улице снова работает, фотографиями интернет-блогеров семилетней давности.

