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Администрация Невского района полтора года боролась с бетонными блоками на дороге. Победа случилась лишь на фотоотчете

Жители Невского района обратили внимание, что местная администрация не хочет работать уже полтора года. И привели в пример борьбу с бетонными блоками с помощью хитрого фотоотчета.

Прогонная улица, июль 2019 г.
Прогонная улица, июль 2019 г.Фото: Читатель «Фонтанки»

Как пишут жители, еще 23 июля 2019 года на портале «Наш Петербург» разместили жалобу о незаконном перекрытии дороги общего пользования.

Фото: скриншот с сайта https://gorod.gov.spb.ru

Через 1,5 года администрация Невского района отрапортовала, что блоки убраны. И в подтверждение приложила две фотографии.

Прогонная улица, декабрь 2020 г.
Прогонная улица, декабрь 2020 г.Фото: фотографии сотрудников администрации Невского района, размещенные на сайте https://gorod.gov.spb.ru

Но в реальности блоки стоят на месте. Как оказалось, фотографии были сделаны сотрудником, который встал на них и сфотографировал вид справа и слева. На фото, сделанных вечером 19 декабря, препятствие осталось стоять на месте.

Прогонная улица, декабрь 2020 г.
Прогонная улица, декабрь 2020 г.Фото: читатель «Фонтанки»

На сайте указано, что ответ с фотографиями на жалобу представил заместитель главы администрации Невского района Сергей Петриченко. «Фонтанка» направила ему запрос с уточнением, почему вопрос не удалось решить в реальной плоскости, а не только на фото.

Ситуация с решением проблем фотоотчетами в Петербурге не редкость. В ноябре, например, администрация Приморского района подтвердила, что фонтан на Гаккелевской улице снова работает, фотографиями интернет-блогеров семилетней давности.

Прогонная улица, июль 2019 г.
Прогонная улица, июль 2019 г.Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: скриншот с сайта https://gorod.gov.spb.ru
Прогонная улица, декабрь 2020 г.
Прогонная улица, декабрь 2020 г.Фото: фотографии сотрудников администрации Невского района, размещенные на сайте https://gorod.gov.spb.ru
Прогонная улица, декабрь 2020 г.
Прогонная улица, декабрь 2020 г.Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Boris_93*1
Пока за враньё народу кого-нть публично не выкинут с "тёплого" места , на радость публике , алгоритм по типу " ...... божья роса " будет действовать и далее :)
Владислав М
Уволить лживых сотрудников администрации, а лучше под суд.
Anatolevich
Мультики - любимое развлекуха ПУ.
И сразу Американский Апач становится русским Ми, ракеты становятся гиперзвуковыми.
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