FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Роспотребнадзор и Смольный приостановили деятельность девяти подпольных баров. Штрафы получат 180 посетителей

Комитет по промышленной политике и комитет по контролю за имуществом подвели итоги ночных рейдов по барам. В ночь с 17 на 18 декабря и с 18 на 19 число чиновники посетили 9 заведений, которые не прекратили работу после 23:00.

В список нарушителей попали бары, расположенные на набережной канала Грибоедова, в Банковском переулке, на улице Рубинштейна, в Щербаковом переулке, на улице Гороховой; а также караоке-бары на Полтавской улице, Московском проспекте, набережной канала Грибоедова и 1-й линии В.О, сообщили в пресс-службе ККИ.

Деятельность заведений приостановлена Роспотребнадзором, помещения опечатаны. В отношении юрлиц, управляющих барами, Смольный намерен возбудить административные производства со штрафом до 300 тысяч рублей. К административной ответственности также будут привлечены и около 180 посетителей за нахождение в точке общественного питания в ночное время и неиспользование средств индивидуальной защиты.

В четырёх заведениях изъята незаконно реализуемая алкогольная продукция, в трёх — кассовая техника. Сотрудниками Следственного комитета зарегистрированы материалы проверок по фактам возможного нарушения статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Подробнее о том, как проходил рейд минувшей ночью и как встречали проверяющих посетители, читайте в репортаже «Фонтанки».

Власти Петербурга начали рейды по барам в сопровождении силовых ведомств после появления так называемой «Карты сопротивления», которую опубликовали бармены, не желающие подчиняться коронавирусным ограничениям. Карта уже удалена, однако проверки это не остановило. Компанию им составляют представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции Санкт-Петербурга. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники Росгвардии, доступ на закрытые объекты — представители МЧС Санкт-Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Mash
Штрафы за нахождение в барах после 11 уже придумали?😁😁😁
Александр Коновалов
Никого не закрыли. Все их Печати сорваны. Чихать мы хотели на их Проверки!)
И штрафы гостям может наложить только суд. А до суда их незаконная писанина никогда не дойдёт.
Всех гостей ждём в наши бары!)
Работаем и сегодня, естественно. Берите с собой телефоны- снимайте этих дармоедов на видео. За лучшие ролики- платим большие премии и наливаем бесплатные коктейли).
Готовим фильм- «импотенция власти».
Выходит на днях. Лишний контент- очень в тему).
Yubilar
Опять-таки, случай так называемого вранья. Нельзя выписать гражданину штраф за нахождение в месте общественного питания без СИЗ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний