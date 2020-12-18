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Не поросёнок Пётр. В Петербурге ищут вредителя, который сжёг трактор

Предприятие, занимающееся озеленением Красногвардейского района Петербурга, лишилось трактора. Неизвестный вредитель поджёг сельхозтехнику.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, около восьми вечера накануне в полицию через «112» поступило сообщение о горящем тракторе на территории транспортной базы ОАО «Охтинка». Приехавшие на Львовскую улицу, 5, оперативники нашли частично выгоревший МТЗ-8 и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах неизвестный в восьмом часу вечера разрезает сетку забора, крадётся к трактору, после чего тот вспыхивает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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