Шумный житель Парголово обиделся на замечание соседа и сжёг ему дверь

Выборгский районный суд вынес приговор петербуржцу с пироманией. Отдохнуть от беспокойного и мстительного соседям не удастся.



О приговоре Сергею Коропатнику 14 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога. Игры с огнём 35-летний Коропатник, как установил суд, устроил ранним февральским утром, перед этим потрепав нервы соседям.

Устав от шума, один из жильцов высотки на Заречной улице сделал Коропатнику замечание, тот затаил обиду и ещё до рассвета стоял у квартиры недовольного. Поставив под дверь коробку с бумагой, он поджёг её зажигалкой, в результате чего нанёс ущерб на 7 тысяч рублей.