Шумный житель Парголово обиделся на замечание соседа и сжёг ему дверь

Выборгский районный суд вынес приговор петербуржцу с пироманией. Отдохнуть от беспокойного и мстительного соседям не удастся.
О приговоре Сергею Коропатнику 14 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога. Игры с огнём 35-летний Коропатник, как установил суд, устроил ранним февральским утром, перед этим потрепав нервы соседям.
Устав от шума, один из жильцов высотки на Заречной улице сделал Коропатнику замечание, тот затаил обиду и ещё до рассвета стоял у квартиры недовольного. Поставив под дверь коробку с бумагой, он поджёг её зажигалкой, в результате чего нанёс ущерб на 7 тысяч рублей.
«Вину признал, в содеянном раскаялся. Коропатник — спортсмен, участвует в соревнованиях, тренером был охарактеризован положительно, а вот участковым 49 ОП — отрицательно. Имеет на иждивении мать», — рассказали в пресс-службе.
Выборгский суд назначил ему два года условно с аналогичным испытательным сроком.
Со спортивными достижениями фигуранта Интернет незнаком, в отличие от двух приговоров по наркотической статье. В июле 2018 и ноябре 2019 года его судили за хранение психотропных веществ без цели сбыта. На первый раз он отделался небольшим штрафом, попавшись повторно, работавший крановщиком мужчина получил полгода условно.